Lo stabilimento di Telecontact center a Pont-Saint-Martin chiude e si trasferisce a Ivrea 87 i dipendenti della sede valdostana

La “scusa “ è quella di razionalizzare i costi. Così l’azienda TELECONTACT CENTER, la società del gruppo TIM, ha comunicato alle organizzazioni sindacali ( Uilcom Uil, Slc Cgil e Fistel Cisl ) la decisione di lasciare lo stabilimento di Pont-Saint-Martin (87 dipendenti) e trasferirsi a Ivrea ( 60 dipendenti) . Costi elevati dell’energia e dell’affitto alla base della decisione aziendale.

I sindacati valdostani non ci stanno e allertano anche i rispettivi nazionali. “Esprimiamo la nostra contrarietà alla decisione aziendale di chiudere la sede di Pont-Saint-Martin e ricordiamo all’azienda che una sede aperta rappresenta sempre un valore aggiunto, per la stessa, per i lavoratori e per il territorio. Inoltre un’eventuale chiusura avrebbe ricadute economiche e un impatto non indifferente sulla conciliazione “ tempi vita-lavoro”, andando a gravare ulteriormente sui tempi di spostamento” e in conclusione dicono i sindacati: “Chiediamo all’Azienda di rivedere la sua decisione di trasferimento dello stabilimento a Ivrea e di prendere in considerazione soluzioni alternative, come per esempio l'utilizzo di altre sedi TIM dislocate sul territorio valdostano. Per noi al centro devono essere messi lavoratrici e lavoratori”.