Cosa sono le esportazioni temporanee e come funzionano?

Quando si parla di esportazioni, spesso si pensa alle merci che vengono spedite definitivamente all'estero. Tuttavia, esiste anche un mercato fiorente per le cosiddette esportazioni temporanee, ovvero gli articoli inviati in terra straniera per un periodo di tempo limitato.

Le esportazioni temporanee possono includere qualsiasi categoria merceologica, dalle opere d'arte alle attrezzature per i set cinematografici, e possono essere inviate per diversi motivi. Ad esempio, un museo può prestare un dipinto per una mostra, oppure uno studio cinematografico può spedire oggetti di scena e set in un altro paese per le riprese di un film. In questa pagina, ad esempio, si spiega nel dettaglio come funziona l'esportazione temporanea in Svizzera.

In molti casi, il tenutario dell'oggetto rimane responsabile della sua custodia e della sua restituzione in sicurezza. Di conseguenza, le esportazioni temporanee possono essere un ottimo modo per condividere beni di valore con il resto del mondo, evitando tutte le beghe legate al pagamento degli importi doganali e mantenendone la proprietà e dunque il controllo.

Un approfondimento sulle esportazioni temporanee

Per esportazione temporanea si intende la spedizione di merci fuori dal territorio di un Paese per un determinato periodo di tempo, con l'intenzione di farle rientrare entro una data precisa. Il termine "esportazione temporanea" copre, come detto, una moltitudine di scopi e di operazioni: dalla spedizione dei campioni commerciali, fino ad arrivare alle componenti che devono essere assemblate o riparate.

Essendo soggette a determinate condizioni, le merci esportate temporaneamente possono beneficiare di particolari fattori, come l'esenzione dal pagamento delle spese doganali. Per poter approfittare di tali sgravi, è necessario soddisfare i requisiti specifici stabiliti dalla normativa e presentare una prova documentale alla dogana al momento dell'esportazione.

In alcuni casi, chi riceve la merce può anche essere tenuto a fornire una garanzia che i beni verranno restituiti entro la data concordata. Questo è particolarmente comune per gli oggetti di elevato valore, come le opere d'arte o i manufatti storici.

Vantaggi delle spedizioni temporanee

Il motivo principale per cui si opta per un'esportazione temporanea è evitare di pagare i dazi doganali. Se le condizioni sono soddisfatte nella maniera corretta e tutta la documentazione necessaria è in ordine, è possibile spedire merci all'estero senza incorrere in alcuna tassa. Questo può essere un grande vantaggio, soprattutto per le aziende che devono spedire frequentemente merci all'estero, come nel caso del già citato assemblaggio di alcuni componenti.

Per quel che riguarda le tempistiche, c'è la legge che parla chiaro. Nello specifico, è possibile tenere la merce ottenuta fino ad un massimo di 2 anni. Si ha comunque la possibilità di prolungare questo periodo di un altro anno, ma senza superare il limite di 3 richieste (quindi altri 3 anni da aggiungere). Anche gli articoli fieristici rientrano in questa casistica.

Pur essendo molto conveniente dal punto di vista tributario, come detto, il terreno delle spedizioni temporanee non è semplice da comprendere. Ci sono infatti una serie di regole da seguire, e di riflesso conviene sempre rivolgersi ad un'azienda specializzata, per evitare di commettere errori e per scongiurare circostanze come multe e sequestri.