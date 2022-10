Manes ‘Mattarella assicura attenzione alla Valle d’Aosta’ (VIDEO)

"Abbiamo ottenuto dal presidente le assicurazioni sul mantenimento delle prerogative statutarie della nostra Regione. E soprattutto un'attenzione a eventuali future modifiche costituzionale. Abbiamo anche chiesto una attenzione particolare per il territori di montagna e soprattutto per i piccoli comuni in questo momento in cui l'emergenza ambientale, idrica ed energetica, sta colpendo in maniera evidente questi territori. Le risposte sono sicuramente positive e quindi lavoreremo insieme alle altre minoranze linguistiche per raggiungere gli obiettivi in questa legislatura". Lo ha detto il deputato Franco Manes (Vallée d'Aoste - Autonomie progrès fédéralisme), membro della componente Minoranze Linguistiche nella delegazione del gruppo Misto della Camera alle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il deputato valdostano ha poi ricordato la necessità di chiudere le questioni all’esame della Commissione Paritetica. “Crediamo – ha aggiunto Manes – che in questo contesto socio-economico e politico, i territori di montagna e le popolazioni che qui vivono e producono debbano essere sostenute da politiche e da iniziative lungimiranti, e estremamente concrete per evitare che si verifichino quelle discrasie successe in passato “ Ha quindi rimarcato con determinazione “Le Terre Alte vanno tutelate con azioni forti e innovative”.

Infine un appello al Presidente Mattarella: “E’ necessario sostenere con forza i Piccoli Comuni che rappresentano la vera spina dorsale del nostro Paese”.