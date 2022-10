Almanach de mardi 18 octobre saint Luc évangéliste

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 17 ottobre

Seminario - ore 20.30

Incontro Zona 2 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Martedì 18 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 19 ottobre

Seminario - ore 9.45

Incontro con i Vicari designati dalle Zone

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 20 ottobre

Donnas, Oratorio San Giovanni Paolo II - ore 20.30

Incontro Zona 5 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Venerdì 21 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 22 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 15.00

S. Cresime per le parrocchie di Morgex, La Salle e Derby

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 18.30

S. Cresime per le Parrocchie di S. Anselmo, San Lorenzo e Madonna delle Nevi

Domenica 23 ottobre

Cattedrale di Torino - ore 15.30

Partecipazione alla celebrazione per l'imposizione del Pallio

a S.E. Mons. Roberto Repole, Arcivescovo metropolita di Torino

Lunedì 24 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario - ore 20.30

Incontro Zona 3 dedicato alla nuova organizzazione territoriale della diocesi

Martedì 25 ottobre

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 26 - giovedì 27 ottobre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis

Visita alla Comunità

Venerdì 28 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théâtre de la Ville - ore 20.45

3° incontro della rassegna "Testimoni dell'essenziale"

Martiri per una nuova città. Beati don G. Bernardi e don M. Ghibaudo

a cura di don Bruno Mondino

Domenica 30 ottobre

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 31 ottobre

Seminario - ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

LE MESSAGER RICORDA saint Luc évangéliste

La Chiesa celebra San Luca Evangelista

Figlio di pagani, Luca appartiene alla seconda generazione cristiana. Compagno e collaboratore di san Paolo, che lo chiama «il caro medico», è soprattutto l’autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Al suo Vangelo premette due capitoli nei quali racconta la nascita e l’infanzia di Gesù. In essi risalta la figura di Maria, la «serva del Signore, benedetta fra tutte le donne». Il cuore dell’opera, invece, è costituito da una serie di capitoli che riportano la predicazione da Gesù tenuta nel viaggio ideale che lo porta dalla Galilea a Gerusalemme. Anche gli Atti degli Apostoli descrivono un viaggio: la progressione gloriosa del Vangelo da Gerusalemme all’Asia Minore, alla Grecia fino a Roma.

Protagonisti di questa impresa esaltante sono Pietro e Paolo. A un livello superiore il vero protagonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste scende sugli Apostoli e li guida nell’annuncio del Vangelo agli Ebrei e ai pagani. Da osservatore attento, Luca conosce le debolezze della comunità cristiana così come ha preso atto che la venuta del Signore non è imminente. Dischiude dunque l’orizzonte storico della comunità cristiana, destinata a crescere e a moltiplicarsi per la diffusione del Vangelo. Secondo la tradizione, Luca morì martire a Patrasso in Grecia.

Il sole sorge alle ore 7,43 e tramonta alle ore 18,35.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti.” (Papa Francesco)