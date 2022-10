Pontey: Porte aperte all'Oratorio Sen Martin

L'Oratorio Sèn Martin Pontey ha aperto le sue porte per accogliere i ragazzi e le ragazze per questa nuova avventura presentando le varie iniziative dell’anno.

Durante il pomeriggio infatti i ragazzi (dalle scuole materne fino alle Superiori) hanno potuto toccato le attività a loro rivolte: momenti di gioco alternati a laboratori di cucina (come la cottura di biscotti con le gocce di cioccolato) intervallati da laboratori manuali (come la decorazione su tappi di sughero con la pittura) per concludere con la proposta di un laboratorio musicale finalizzato ad animare la Santa Messa e le festività dell’anno nonchè ad imparare a suonare uno strumento musicale come la chitarra.

Il pomeriggio si è concluso con l’inizio del Catechismo e con la Santa Messa celebrata dal Vice Parroco Don Alessandro Valerioti che ha dato una benedizione speciale ai ragazzi e agli animatori e catechisti come auspicio di buon anno oratoriale.