Addio alla vecchia scuola Maria Adelaide di Aosta

Le ex magistrali di via Torino, ad Aosta, saranno abbattute e ricostruite. La giunta regionale ha approvato questa mattina la "ristrutturazione con adeguamento sismico" dell'edificio che ospitava fino al 2016 il Liceo Regina Maria Adelaide, avviando le procedure per l'affidamento dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori. L'Istituzione scolastica è ospitata oggi nell'edificio di via Chavanne. Per anni, l'idea era di dismettere l'immobile di via Torino, spostando gli spazi scolastici a Tsambarlet, nella "scuola polmone".