Prefabbricati Guerrini per TIM: Realizzata la struttura per un Centro Servizi ad Alta Tecnologia

Il motto di Prefabbricati Guerrini è - da sempre - “Innovatori per Tradizione” e, in questa occasione, non poteva essere più chiaro di così: l’azienda leader nel settore delle telecomunicazioni “TIM”, ha commissionato all’azienda vercellese la realizzazione di un Centro Servizi ad Alta Tecnologia, ovvero una struttura architettonica che rappresenti al 100% l’innovazione tecnica del settore.