Approvata l'attività di formazione dell'Osservatorio regionale antimafia

I lavori dell'osservatorio antimafia si sono concentrati sul percorso informativo e formativo da realizzare entro la fine dell'anno in corso, che è stato approvato al termine della riunione.

È stata concordata la realizzazione di due eventi dedicati rispettivamente all'antiriciclaggio e ai fenomeni dell'usura. Il primo, organizzato in collaborazione con il Notariato valdostano, affronterà la tematica di interesse nazionale ed europeo dell'utilizzo delle nuove tecnologie per la lotta al riciclaggio. Il secondo appuntamento informativo, organizzato con le associazioni di categoria valdostane, riguarderà, invece, l'usura e gli strumenti a supporto delle vittime di questo fenomeno. Nel corso dell'evento sarà inoltre presentata la "Linea Libera", il servizio telefonico gratuito e riservato per chi vuole segnalare condotte corruttive o essere accompagnato alla denuncia di reati di stampo mafioso, gestito dall'associazione antimafia Libera.

L'Osservatorio si è poi concentrato sulla necessità di rafforzare il ruolo e la possibilità degli Enti locali del territorio valdostano di porsi come argine ai fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiose con una formazione impostata sulla base delle suggestioni pervenute dal CELVA e dagli Amministratori locali.

«Nonostante i tempi piuttosto stretti siamo riusciti a programmare un'attività che si terrà entro la fine di quest'anno - ha specificato il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin -. L'Osservatorio si è insediato solo alla fine dello scorso mese di luglio ma possiamo contare sul contributo fattivo di tutti i suoi componenti e su quello delle forze dell'ordine.»