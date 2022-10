Il Treno della Memoria del Milite Ignoto arriva in Valle d’Aosta

Lunedì 10 ottobre 2022, la stazione di Aosta accoglierà il Treno della Memoria, un treno storico speciale, composto e allestito come lo fu il 29 ottobre 1921 per giungere alla stazione ferroviaria di Roma Termini il 4 novembre dello stesso anno, quando trasportò la salma del Milite Ignoto avvolta nel Tricolore e poi traslata all’Altare della Patria.

Dopo aver ripercorso le principali tappe compiute dal convoglio ferroviario oltre 100 anni fa e aver toccato altre città simbolo della Grande Guerra, il convoglio ferroviario storico, la bandiera che avvolse il feretro e una mostra commemorativa arriveranno al binario 1 della stazione del capoluogo regionale con il Treno della Memoria.

L’iniziativa, organizzata dal Ministero della Difesa, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e resa possibile con il supporto del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, Rete Ferroviaria Italiana e Fondazione FS Italiane e con la partecipazione della Regione Valle d’Aosta, del Comune di Aosta, del CELVA e delle locali Associazioni Combattentistiche e d’Arma, conclude le solenni cerimonie di commemorazione del Milite Ignoto, organizzate in occasione del suo centenario (1921-2021) e che hanno avuto inizio, anche in Valle d’Aosta come nel resto d’Italia, lo scorso 4 novembre.

Nella mattinata, dopo gli onori ai Caduti in piazza Chanoux, ad accogliere l’arrivo del Treno saranno le autorità del Presidio militare regionale, dell’Amministrazione regionale, del CELVA, delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, dei rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato e numerosi studenti appartenenti alle varie Istituzioni della Valle d’Aosta.

Anche numerosi ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori parteciperanno all’evento. Per gli studenti valdostani, sarà un’occasione per rendere omaggio a chi è morto per difendere valori e diritti fondamentali della nostra Nazione e della nostra Comunità ma soprattutto un’opportunità di riflessione su temi di estrema attualità, quale la guerra, il conflitto da nazioni e i valori della Patria.

Un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze "Centoporte", una carrozza "Centoporte a salone", un carro "Carnera", una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza "Grillo", una carrozza cuccette tipo "1957 T" e una locomotiva Diesel saranno aperti al pubblico, a partire dalle ore 11.15 di lunedì 10 ottobre, al Binario 1 della Stazione di Aosta.

In serata, alle ore 20.50, il Treno della Memoria ripartirà per la stazione di Genova.