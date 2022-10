Courmayeur: Il pranzo dei nostri Jeunes d'Antan

Dopo due anni di assenza il 26 settembre il pranzo dei Jeunes d’Antan è tornato protagonista a Courmayeur. Momento di socialità e incontro, il pranzo dei nostri ultra 65enni, residenti nel Comune di Courmayeur, si è tenuto all'hotel Pavillon di Courmayeur, con una numerosa partecipazione: 130 presenti! Tutta la Giunta comunale ha preso parte a questo momento di incontro, alternandosi tra i tavoli e in pista.

Convivialità, sorrisi, amicizia e buon stare insieme sono stati gli ingredienti di un bel pomeriggio che ha fortificato il senso di comunità, tra musica firmata Benvenuto, e piacevoli chiacchierate!

Nel corso del pranzo non è mancato un momento di formazione importante, legato a consigli utili per non essere truffati. Sempre più spesso, infatti, loschi individui approfittano di chi vive da solo e ha a che fare con falsi funzionari Inps, Enel, tecnici o agenti, o ancora venditori o addetti a consegne a domicilio. Spesso sono truffe, ci hanno ricordato il comandante della Stazione di Courmayeur, Nado Calderone, che recentemente ha ricevuto il grado di Luogotenente Carica Speciale a coronamento della sua carriera, e il comandante del Gruppo dei carabinieri di Aosta, Tenente Colonnello Giovanni Cuccurullo, accompagnato dall' App. Sc. QS Giaocomo Casadei.

Il messaggio è stato chiaro “Aiutateci ad aiutarvi, viconsiglieremo cosa fare!”.

I numeri di riferimento sono il 112 e a Courmayeur potete contattare direttamente la Stazione dei Carabinieri al numero 0165 842225.