Avvicinarsi al mondo del coaching: un webinar gratuito targato MCI

Cos'è il coaching? A cosa serve? Master Coach Italia, Scuola di Coaching, riconosciuta da AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti) che forma Coach Professionisti in tutta Italia, ha organizzato un webinar gratuito per scoprire il mondo del coaching.

Visto il successo di richieste che ha portato in poco meno di alcune settimane al sold out della prima data, prevista per il 29 settembre 2022, è nuovamente in programma il prossimo 6 ottobre 2022 dalle ore 18.30 il Webinar Gratuito “C.O.D.: Coaching Open Day” organizzato da Master Coach Italia con la partecipazione straordinaria di Adamo Coach.

Il C.O.D. è un incontro gratuito online che consente ai partecipanti, 100 posti disponibili, di sperimentare il coaching.

Il Coaching è una metodologia di sviluppo personale, sportiva e professionale che negli ultimi anni sta riscuotendo un grande successo e una larga diffusione.

Il Coach ha un approccio pratico, pragmatico e ti affianca nel raggiungimento di obiettivi attraverso strumenti potenti ed efficaci.

Il Coach può contribuire in modo sostanziale e dare forma al benessere, al successo e alla performance in generale.

Per diffondere la cultura del coaching, la Scuola di Coaching Master Coach Italia ha organizzato il C.O.D. dove i partecipanti all’incontro potranno:

avvicinarsi e sperimentare in prima persona il coaching;

vivere un’esperienza di Group Coaching guidati da alcuni Coach formati da Master Coach Italia;

ascoltare l’intervento del Direttore della Scuola di Coaching MCI: Adamo Coach.

Il dott. Adamo è tra i maggiori esperti di coaching in Italia e ha avviato diversi progetti legati al mondo del coaching, come MovimentoTalento, il metodo CAMBIA LA TUA STORIA®, la TEORIA-U e il magazine CoachingZone. Inoltre, è autore di 5 libri sul mondo del coaching.

"Siamo soddisfatti del risultato ottenuto in poco tempo, -ha affermato Adamo Coach- segno di una accentuata curiosità e voglia di scoprire il mondo del Coaching. La Mission di Master Coach Italia è cambiare il mondo e aiutare le persone ad essere felici. Questo lo facciamo generando bellezza nella vita delle persone per aiutarle a cambiare, stimolando la loro crescita personale e lavorativa. Amiamo il nostro lavoro e ci piace offrire opportunità per sperimentare i benefici del Coaching targato Master Coach Italia. Da qui la scelta di riproporre il COD: Coaching Open Day anche il 6 ottobre 2022."

La Scuola di Coaching rilascerà agli iscritti il materiale didattico creato dal Coach Adamo ricco di contenuti, un attestato di partecipazione e la possibilità di svolgere una sessione di Coaching Gratuita privata con un Coach MCI.