Caro-prezzi: Si sta avvicinando una tempesta perfetta che possiamo contrastare con un confronto partecipativo e condiviso con il Governo”

"Dobbiamo governare questa escalation dei prezzi dell’energia e dell’aumento delle materie prime, dei beni alimentari. Pensiamo che questo tema vada affrontato in un duplice aspetto: serve una svolta in Europa che costruisca risposte immediate e comuni e metta un tetto al prezzo del gas, per fronteggiare la crisi energetica, e a livello nazionale è necessario che il governo in carica liberi risorse per sostenere le imprese, aiutare i lavoratori e le famiglie che non riescono a pagare le bollette”. Così il Segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, intervistato da Andrea Pancani a ‘Coffee break’ su La7.

Le risorse, ha sostenuto, “si possono trovare alzando ulteriormente e rendendo esigibili gli extraprofitti sulle imprese energetiche da allargare alle grandi multinazionali della logistica e dell’economia digitale che anche in tempi di crisi continuano a fare affari d’oro e vanno ridistribuite le entrate tributarie effetto dell’impennata dell’inflazione. E, dove necessario, fare anche uno scostamento di bilancio che non può essere un tabù: quando si deve evitare la chiusura di imprese e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro lo consideriamo un debito buono”. ”Il messaggio che abbiamo lanciato alle forze politiche e al nuovo governo nella prospettiva della prossima legge di stabilità, tra le nostre priorità c’è il tema del lavoro, che va rilanciato sul profilo quantitativo e qualitativo, collegato ad una strategia che faccia leva sul rilancio degli investimenti pubblici e privati. Bisogna accelerare il Pnrr e concentrarci per portare a casa la seconda tranche del 2022.

Bisogna poi, sostenere un cammino vero di riforme, da quella fiscale, delle pensioni ad interventi di innovazione nel mercato del lavoro. Speriamo che il nuovo governo aprasubito un confronto con le forze sociali perchè serve tanta corresponsabilità, tanta condivisione e partecipazione'”.

Al momento per Sbarra “la competizione elettorale è concentrata su questioni distanti dalla vita reale del Paese. Vediamo tanto accanimento tra le forze politiche, un clima teso con partiti che puntano a delegittimarsi, senza concentrarsi sui programmi che possano assicurare una prospettiva di crescita e di futuro. Arriverà il momento in cui bisognerà parlare delle vere priorità”