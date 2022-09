Impressionante incidente streadale sulla strada regionale di Cogne al bivio per Ozein, nel quale sono state coinvolte due auto delle qualu una si è ribaltata. E' stato necessario l'intervento di sei vigili del fuoco e del gruppo taglio per estrarre dalla lamiere i passeggeri che sono stati poi presi in carico dal personale del 118. Sul posto operan0 i carabinieri e la polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.