MagicaMente: la Charity Dinner con il “Progetto Itaca”

Progetto Itaca nasce a Torino nel 2018 ed è un’Associazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone con disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.

La missione di Progetto Itaca è triplice: sostenere i malati e le loro famiglie nel percorso di recupero del benessere e della pienezza di vita; sensibilizzare la comunità per superare stigma e pregiudizio; informare le persone per prevenire le malattie e per orientare alla diagnosi e alla cura.

Tutti i servizi realizzati tramite i progetti dell’Associazione vengono erogati in forma totalmente gratuita.

Il ricavato della serata andrà a beneficio di Club Itaca Torino, un programma per l’autonomia sociolavorativa che si rivolge a persone che soffrono di disagio psichico e che hanno rapporti continuativi di cura, offrendo loro un’occasione di reinserimento nel tessuto sociale e, laddove possibile, nel mondo del lavoro tramite il progetto Job Stations realizzato insieme alla Fondazione Italiana Accenture.

La serata prevede un Welcome Cocktail seguito dalla cena placée in tavoli da 10, lo spettacolo "MagicaMente" e un'asta di opere di Artisti Piemontesi.

L' intrattenimento sarà a cura di Walter Rolfo ideatore e fondatore di "Masters of Magic".

È possibile partecipare all'evento con una donazione minima di 200 € a persona, scrivendo a eventi@progettoitacatorino.org o telefonando al numero+39 353.4275.451.

Per saperne di più https://www.progettoitacatorino.org

PROGETTO ITACA TORINO ETS – ODV

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE

Sede Legale: corso Stati Uniti 27, 10128 Torino

Sede operativa: via Baltea 3, 10155 Torino

C.F. 97834350015

IBAN: IT94B0326801000052127176580