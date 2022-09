Reperti archeologici rallentano lavori per la Casa della Carità ad Aosta

Monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta sperava la festa di San Grato del 7 settembre 2022 fosse anche la data d'inaugurazione della Casa di Carità. La speranza è stata delusa, forse anche per l'anno prossimo, a causa dei lavori rallentati dal ritrovamento di reperti archeologici.

Inizialmente la speranza era che fosse inaugurata nel 2019 la prima 'Casa della Carità' in Valle, che è in fase di realizzazione nel fabbricato che per decenni ospitò la prevostura, di fronte alla Cattedrale di Aosta.

"La carità è uno dei compiti primari della Chiesa e di ogni vero cristiano - ha spiegato Lovignana - ecco perchè la Curia aostana sente impellente il bisogno di affiancare un sostegno concreto alla mensa della Caritas di via Gorret, ormai insufficiente ad accogliere i sempre più numerosi poveri bisognosi di aiuto".

La Casa della Carità accoglierà senza distinzioni i realmente bisognosi, le persone in maggiore difficoltà economica e in grave disagio sociale e sarà affiancata del Centro di Ascolto di piazza San Francesco "perchè l'aiuto non sia meramente pratico - ha ricordato Monsignor Lovignana - ma sia soprattutto il primo passo verso il recupero sociale e umano delle persone sofferenti".

La scelta di realizzare la Casa della Carità nei pressi Cattedrale "potrà essere di stimolo per i cristiani a mettere in pratica subito e in concreto la liturgia e la catechesi: in chiesa prego e mi rivolgo al Signore, fuori incontro i poveri da sfamare e vestire".

La struttura avrà una sala di accoglienza, "necessaria soprattutto in inverno - ha precisato il Vescovo - per evitare code all'esterno di persone talvolta vestite in maniera insufficiente a proteggersi dal freddo, come purtroppo avviene in via Gorret di fronte alla mensa". Oltre alla sala mensa è previsto anche un locale con docce e servizi.