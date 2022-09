Riaperta Via italiana al Cervino

Continui crolli, uno più grosso dalla Testa del Leone che ha messo a rischio diverse cordate. Per questo, la via normale italiana al Cervino era chiusa dallo scorso 3 agosto.

Dopo più di un mese, e con le temperature in quota che sono tornate più basse, oggi il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, ha revocato la sua ordinanza. La via di salita e di discesa è riaperta.

Il sindaco raccomanda comunque di "prevedere sempre una puntuale e continua informazione sulle condizioni di rischio dell'itinerario".

La decisione era stata presa per il pericolo per l'incolumità degli alpinisti: le temperature elevate, con lo zero termico ben oltre i 5.000 metri di quota e la siccità erano state all'origine di distacchi di pietre.

La revoca è stata decisa in accordo con la società delle guide del Cervino, il dipartimento della protezione civile della Regione Valle d'Aosta e il soccorso alpino della guardia di finanza.

La nuova ordinanza prende atto del fatto che "il grado di pericolosità è analogo a quello antecedente all'evento verificatosi in data 2 agosto".