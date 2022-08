Garanzia Giovani Fase II opportunità da non perdere

E' in partenza un nuovo percorso, organizzato da Progetto Formazione e cofinanziato dal Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, meglio conosciuto come Garanzia Giovani.

Il progetto offre ai giovani:

8 h di orientamento individualizzato ;

; 39 h di formazione (15h comuni e 24 h formazione di settore);

(15h comuni e 24 h formazione di settore); esperienza di stage di massimo 6 mesi.

Il progetto, avviato già a partire dal mese di luglio, si concluderà entro marzo 2023 e la sede dei corsi è presso comune di Pollein (Località Autoporto 33/E).

Per l'esperienza in stage è prevista un'indennità di frequenza pari a 600 € mensili per un tempo pieno (300€ mensili in caso di part-time).

Per iscriverti, entro il 30 settembre 2022, o per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0165/43851. Informazioni aggiuntive sono inoltre reperibili sul sito web di Progetto Formazione S.C.R.L.

Il percorso è finanziato nell'ambito dell'Avviso Garanzia Giovani Fase II emanato dall’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro in collaborazione con l’Assessorato istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate.

Cos'è Garanzia Giovani?

Il Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani (PON-IOG), meglio conosciuto come Garanzia Giovani, è un programma cofinanziato dal Fondo sociale europeo e offre azioni dirette ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e che non sono inseriti in percorsi scolastici o formativi (i cosiddetti NEET – Not in Education, Employment or Training) mediante attività di orientamento, corsi di formazione, tirocini, contratti di apprendistato o percorsi di servizio civile, con l'obiettivo di ridurre la disoccupazione giovanile.

Per saperne di più, visita il sito dedicato (fonte Newsletter europedirect)