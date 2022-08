Ripresa all’ospedale Beauregard l’attivita’ di trapianto di cornea

Il 14 luglio 2022 è stato eseguito un intervento chirurgico di trapianto di cornea su una paziente valdostana.

L'intervento, eseguito dall'équipe di Oculistica dell'Ospedale Beauregard, è stato necessario a causa di un rigetto di un precedente intervento di trapianto di cornea eseguito a Torino dalla paziente nel 2015.

La paziente ha avuto, a distanza di un mese, un ottimo recupero funzionale, passando dalla sola percezione della luce a una visione di 2/10, precisa una nota dell'Usl.

In Valle d'Aosta non venivano più eseguiti trapianti della cornea dal 2020; la Struttura Complessa di Oculistica, diretta dal dottor Luca Ventre, è nuovamente attrezzata per effettuare questo tipo di interventi chirurgici.

“Finalmente siamo in grado di eseguire nuovamente interventi chirurgici di alta complessità in Oculistica – dice il direttore della Sc Oculistica, dottor Luca Ventre. Mi riferisco alle vitrectomie con le più moderne tecniche, alla chirurgia del glaucoma con impianto di valvole e ai trapianti della cornea a tutto spessore e lamellari. L'obiettivo è quello di riuscire a fornire per il futuro un servizio oculistico completo e di alto livello".