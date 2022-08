Aosta: Una frana blocca strada nella riserva naturale Tzatelet

Un sopralluogo dei giorni scorsi in località Arsin di Porossan da personale del Servizio di Protezione civile comunale unitamente al Corpo Forestale regionale e a un geologo dell’Amministrazione regionale ha riscontrato la presenza di un grosso masso caduto su un tratto del sentiero sovrastante il canale irriguo a valle di “Quota BP”, nella riserva naturale “Tzatelet”, a causa delle piogge intense dell’ultimo periodo.

Il fenomeno franoso ha interessato anche il versante a monte del sentiero dove permane una porzione di roccia di medie dimensioni con stabilità precaria, tale da far ritenere possibile nuovi crolli, tenuto anche conto del prossimo regime di precipitazione di tipo autunnale.

Tenuto conto della situazione, è stata pubblicata un’ordinanza che ha istituito la chiusura immediata al traffico veicolare e pedonale del tratto di sentiero sovrastante il canale irriguo e del sentiero n. 2 che collega il tratto di strada con la cima di “Quota BP”, nella riserva naturale “Tzatelet” fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

A valle del tratto di sentiero interessato dal fenomeno franoso sono presenti alcune abitazioni, ma non è stato ritenuto necessario procedere alla loro evacuazione, stante il modesto volume della roccia pericolante e la distanza (oltre 50 metri) dal limite della frana. L’ordinanza invita, comunque, la popolazione residente a non transitare e a non intrattenersi nelle zone retrostanti alle loro case fino al ripristino delle condizioni di massima sicurezza.