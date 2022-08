Donato un ecografo alla struttura di oncologia ed ematologia oncologica del Parini

L’Associazione Due motori per la vita e la Fondazione Comunitaria alla struttura di Oncologia ed Ematologia oncologica hanno donato un ecografo. La breve cerimonia si terrà presso i locali del reparto di Oncologia, sito al terzo piano dell’ospedale Parini di Aosta. Saranno presenti la direttrice della Sc Oncologia ed ematologia oncologica, dottoressa Marina Schena, rappresentanti dell’Associazione Due motori per la vita e di Fondazione Comunitaria e il direttore sanitario dell’Azienda Usl, dottor Guido Giardini.

L’ecografo donato è un modello di ultima generazione, dotato di sonda lineare per i vasi e di sonda tradizionale per i tessuti parenchimatosi. Si tratta di uno strumento moderno e versatile, in grado di rispondere alle esigenze cliniche e a formulare diagnosi per fornire terapia e follow-up migliori possibili.

L’impiego di questo ecografo in oncologia è utile per il rapido orientamento dell’oncologo clinico in fase diagnostica, per il supporto in alcune manovre interventistiche e per il supporto a manovre infermieristiche.