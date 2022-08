Fuga di gas a Fenilliaz nel comune di Brusson. Intervento per un incendio a Fenis

Sembrava una perdita di ordinaria amministrazione ma con il passare delle fore si è rivelata più grave del previsto, tant'è che i vigli del fuco prevedono che le operazioni di bonifica della fuga di gas andranno avanti tutta la notte in quanto la sacca di gas è di grandi notevoli dimensio. Una famiglia dovrà pernottare fuori casa.

Una squadra di vigili del fuoco professionisti è impegnata dalle 9.30 circa di stamane per una fuga di gas GPL in frazione Fenilliaz a Brusson.Il GPL, fuoriuscito da una perdita probabilmente dalla tubazione di collegamento tra il bombolone interrato e un’utenza. Il gas ha invaso diversi locali: due alloggi, una cantina, le fognature più prossime oltre ad alcuni vani tecnici delle abitazioni limitrofe.

Le operazioni, lunghe e pericolose per via della miscela potenzialmente esplodente, sono ancora in corso e consistono nell’aspirazione del gas combustibile per il tramite di un’apposita pompa antideglafrante dai locali coinvolti e la successiva dispersione in ambiente a seguito di diluizione e abbattimento del pericolo tramite acqua nebulizzata.

Le operazioni si svolgono sotto il costante controllo della qualità dell’aria tramite strumenti di rilevazione di gas esplosivi i cosiddetti “esplosimetri”.

Al fine di garantire la sicurezza dell’area coinvolta è stata evacuata la sola famiglia presente in zona.

INCENDIO MANEGGIO FENIS

Professionalità e tempestività dei Vigili del fuoco ha evitato che un incendio sviluppatosi, in serata nel maneggio Le Le bonheur di Fenis potesse propagarsi e causare maggiori danni di quanti già provocati. Tutti gli animali sono stati messi in salvo. I vigili sono impegnati nella bonifica e nello spegnimento di piccoli focolai.