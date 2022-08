Elezioni: Due donne candidate per il centro destra

È la coordinatrice regionale di Forza Italia, Emily Rini, la candidata alla Camera dei deputati per il centrodestra unito in Valle d'Aosta. Affiancherà Nicoletta Spelgatti, candidata al Senato, esponente della Lega e già presidente della Regione. La Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia al Centro e Udc hanno ufficializzato le candidature ieri sera, al termine di una riunione in cui "hanno definito i diversi punti programmatici in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre".



Rini, 40 anni, è stata assessora regionale all'Istruzione e presidente del Consiglio regionale per l'Union Valdôtaine, per poi dare vita al Front Valdôtain e ridare slancio a Forza Italia in Valle, sperava in un collegio fuori Valle. La candidatura, che inizialmente sembrava destinata a un esponente di Fdi, è stata indicata a livello romano verso un'esponente di Fi.