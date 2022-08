Venerdì 12 agosto 2022 ad Aosta apre la XIV edizione della festa del gioco

Oltre 2.500 pre-iscrizioni, decine di eventi già “sold out” e più 350 volontari provenienti da 10 regioni italiane e pronti a indossare le magliette gialle per trasformare una piccola città in una colossale ludoteca dei grandi. La XIV edizione di giocAosta apre i battenti per un’annata che si presenta con numeri record e che riprende a respirare a pieno dopo due anni di resistenza coronati dal successo.

L’apertura è programmata per le 10 in piazza Chanoux, per avviare un percorso che per quattro giorni (fino alle 24 ogni sera) orbita intorno alla ludoteca in prestito gratuito più grande d’Italia, con oltre 2.000 giochi in scatola pronti per essere giocati nelle centinaia di tavoli allestiti tra portici e piazze.

Già nella prima giornata vanno in scena molti appuntamenti attesi: tra le decine di eventi spiccano il torneo di Carcassonne, uno dei capostipiti dei giochi di nuova generazione, la gara di cruciverba (nell’eccezionale contesto del Criptoportico forense della città romana), il torneo di belote e la versione “family” della grande caccia al tesoro notturna nelle vie della città.

Il giorno inaugurale avvia anche il percorso di “Giocare dappertutto”, che amplia la portata dell’evento toccando luoghi simbolici o monumentali: tra quelli esplorati venerdì ci sono la Biblioteca regionale (con il “Delitto in biblioteca” e la caccia al tesoro tra gli scaffali), Maison Lostan, l’Università della Valle d’Aosta e la Sala del Consiglio comunale, dedicata a un gioco di avventure fantastiche imprese epiche.

Ad anticipare l’apertura al pubblico è l’anteprima assoluta dell’Epic Challenge, il gioco-videomapping dell’Arco d’Augusto che si annuncia come la novità più eclatante dell’edizione 2022. Alle 21.30, dei proiettori ad altissima definizione trasformano il monumento nella plancia di un gioco-quiz che nella prima serata vede come partecipanti i volontari che poi daranno vita all’evento.

Il progetto di giocAosta è realizzato da una rete di 78 soggetti coordinata da Aosta Iacta Est, organizzazione di volontariato nata nel 2009 per utilizzare il gioco come strumento di incontro e di scoperta.

L’evento gode del sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Città di Aosta e della Fondazione CRT. Sito web: www.giocaosta.it - Facebook/Instagram: giocAosta Hashtag: #giocaosta #giocaredappertutto.

L’ORGANIZZAZIONE L’evento è ideato e sviluppato da Aosta Iacta Est, associazione di volontariato che promuove la socialità del gioco in Valle d’Aosta, insieme a un ampio collettivo di associazioni e gruppi, tutti operanti a titolo gratuito.

Il progetto è sostenuto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato beni culturali, turismo sport e commercio, dal Comune di Aosta e dalla Fondazione CRT. Agli enti sostenitori si affianca una preziosa rete di partner tecnici, che permettono di abbattere i costi di progetto. Complessivamente, la rete di giocAosta 2022 si compone di 78 soggetti diversi tra sostenitori, associazioni e partner.