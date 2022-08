ELEZIONI: Pour l'Autonomie abbandona tabolo autonomista progressista

Il Direttivo di Pour l’Autonomie, dopo due incontri avuti con i movimenti autonomisti-progressisti nei quali non si è mai discusso di programma e candidati "come da noi espressamente richiesto in entrambe le occasioni, e considerate le tempistiche ormai ridotte al minimo che non consentono nessun tipo di reale confronto", ha deciso di "non partecipare più a nuove interlocuzioni".