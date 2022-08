AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE A COURMAYEUR

Viabilità Val Ferret: al fine di dare priorità ai lavori di messa in sicurezza dell’alveo del torrente Rochefort e di ripristino dell’acquedotto intercomunale, la viabilità per la Val Ferret viene così modificata:

- finestre straordinarie, in salita e in discesa, dalle 13h00 alle 15h30. Priorità alla discesa, per evacuazione. In salita, solo proprietari/ residenti/ affittuari e comunque con scorte sufficienti per almeno 2 giorni e per motivi oggettivamente d’urgenza

- sospensione delle alle altre finestre di viabilità dalle 15h30.

Nel pomeriggio, terminati gli interventi di disalveo sotto il ponte, sarà effettuata una nuova valutazione rispetto alla possibilità di utilizzare il ponte stesso, ai fini del transito veicolare.

Non avendo certezza rispetto alla riapertura delle finestre e ai tempi di realizzazione del guado provvisorio, si invita a programmare con attenzioni eventuali rifornimenti e, soprattutto, evacuazioni.

In caso di pioggia, ogni finestra si intende sospesa.