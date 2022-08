Bloccato con refurtiva al Traforo del Monte Bianco

Nella mattinata del 18 aprile, presso il Traforo del Monte Bianco, personale della Sottosezione Polizia di Frontiera, impiegato in un servizio mirato al contrasto della criminalità transfrontaliera, intercettava, in Ingresso Territorio Nazionale, a bordo di un bus di linea internazionale un cittadino albanese, tale B.S., risultato irregolare sul territorio Nazionale in quanto privo di idonea documentazione valida all’ingresso. A seguito di perquisizione personale, venivano rinvenuti gioielli, orologi, catenine e monete occultati sulla persona (per un totale di 112 pezzi).

L’ attività investigativa condotta da questo ufficio, coordinata dalla Procura della Repubblica di Aosta, che ha immediatamente attivato i canali della cooperazione internazionale con le autorità francesi, ha consentito di accertare la provenienza delittuosa del materiale rinvenuto; in particolare tre cittadini francesi, residenti nella zona atlantica della Nuova Aquitania, grazie alle foto pubblicate dalla Polizia Francese sui canali mediatici e social media (Facebook/TV) , hanno riconosciuto come propri circa 30 pezzi sequestrati, quali provento di furti commessi nei due giorni prima dalle rispettive abitazioni.