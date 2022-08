Avviso per partecipazione imprese valdostane a TERRA MADRE - Salone del Gusto 2022

La Chambre valdôtaine organizza, su incarico e in collaborazione con l’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, la partecipazione delle imprese valdostane a Terra Madre - Salone del Gusto 2022, il più grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino che si svolgerà a Torino presso il Parco Dora da giovedì 22 a lunedì 26 settembre 2022 (https://2022.<wbr></wbr>terramadresalonedelgusto.com).



A lato di uno spazio istituzionale Valle d’Aosta curato dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, dove saranno promossi e valorizzati i prodotti di eccellenza del nostro territorio, sarà allestita una zona bancarelle dedicata alle imprese valdostane che desiderano esporre e vendere i propri prodotti.



Lo Sportello SPIN2 - Unioncamere Piemonte, per conto della Chambre valdôtaine e dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, si farà carico dell’abbattimento del 70% in regime de minimis del costo di partecipazione alla manifestazione con una bancarella di 9 mq per massimo quindici imprese.

Il costo a carico di un'impresa sarà quindi pari a € 750,00 + IVA oltre ad eventuali spese per personalizzazioni e richieste aggiuntive.