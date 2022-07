L'importanza di avere un sito web per presentare la propria attività

Se non sei su internet, non esisti veramente.

D'accordo, può sembrare un'affermazione un po' estrema, ma non etichettiamola subito come un'esagerazione. Prendiamo come esempio un'azienda, magari nata da poco, con altissimo potenziale ma ancora poco nota... qual è il modo migliore che ha per farsi conoscere? Possiamo tutti concordare che la chance più valida sia avere una presenza fissa online.

Per le persone ancora scettiche, aggiungiamo solo che in Italia più dell'84% degli abitanti utilizza la rete quotidianamente, con una media di 6 ore e 9 minuti giornalieri! In breve: se ci si vuole far notare, è bene essere dove si trova anche la maggior parte delle persone. E non semplicemente facendo parlare di sé da terzi, ma con un'identità ben definita e rintracciabile attraverso un sito web.

Perché preferire un sito ai social network

A questo punto, viene però spontaneo chiedersi se possedere un sito sia davvero così fondamentale, quando ormai è possibile essere presenti online in mille altri modi, ad esempio con dei profili social aziendali, facili da aprire e gestire, e poco costosi.

Tuttavia, l'autorevolezza che fornisce un sito è impareggiabile: dà immediatamente un'impressione di competenza, di unicità e professionalità, mentre la presenza limitata ai social network spesso potrebbe far pensare a un'identità aziendale più improvvisata o, peggio, provvisoria. Un sito fa immediatamente capire che si è arrivati per restare.

Certamente, realizzarlo nel modo giusto, e permettergli di crescere di pari passo con la propria attività, richiede un investimento di tempi e risorse nettamente maggiore rispetto a un profilo social, oltre a competenze informatiche che non tutti possiedono. Quindi, per questa delicata e fondamentale operazione di promozione, è bene affidarsi a degli esperti del settore come la web agency DSI Design, specializzata nella creazione siti internet a Torino.

Dalla vetrina all'eCommerce dropshipping: il sito giusto per tutti

Chiedendo aiuto alle persone giuste, il proprio sito diventerà un perfetto biglietto da visita digitale, con una grafica personalizzata che dia risalto al brand, e tutte le caratteristiche più indicate all'attività che si svolge. Infatti, i siti non sono tutti simili o della stessa tipologia, e il compito fondamentale delle web agency sta anche nel comprendere qual è il più adatto alle diverse realtà.

Se il classico sito vetrina è solitamente il più utilizzato da chi vuole presentare online il proprio lavoro, in alcuni casi potrebbero essere indicate altre tipologie, come ad esempio un più piccolo sito one page, o brochure; per chi svolge compiti più artistici potrebbe invece essere adatto un sito portfolio, con una grafica essenziale che dia risalto alle opere presentate. Un'altra tipologia di sito – che però richiede una mole di lavoro più significativa – è il blog: una sorta di diario digitale nato come strumento privato e diventato nel tempo un modo per promuovere il proprio brand attraverso la narrazione delle proprie esperienze personali.

Infine, l'eCommerce permette di presentare la propria attività e di... svolgerla al tempo stesso, dato che consente di vendere beni e servizi direttamente online, utilizzando il proprio sito come un negozio, non più fisico ma completamente digitale. Con il sistema innovativo del dropshipping può anche essere utilizzato senza possedere un magazzino per la merce da vendere, che viene invece procurata direttamente dai propri fornitori (chiamati dropshippers) in caso di acquisto.

Strumenti di promozione digitale per i siti internet

Dopo aver realizzato il sito della tipologia più adatta, le web agency continuano a essere essenziali nel campo della promozione: se è vero che è necessario essere online, non basta solamente esistere per farsi trovare dai potenziali clienti. Di conseguenza, sponsorizzare la propria attività è un'altra azione fondamentale da compiere.

La promozione comincia proprio dai testi stessi del sito, che vanno redatti in chiave SEO (Search Engine Optimization, cioè ottimizzazione per i motori di ricerca), integrandoli con determinate parole chiave che possono migliorare la posizione delle pagine del sito tra i risultati dei motori di ricerca. Non solo: un sito già ottimizzato SEO può essere collegato ad altre pagine più note e autorevoli al fine di “assorbire” parte della loro importanza; quest'ultima strategia è definita Link Building.

Un altro metodo di promozione è invece legato a Google, grazie alla piattaforma Ads, che permette di posizionare degli annunci a pagamento tra i risultati del motore di ricerca.

Per concludere, torniamo proprio ai social network che avevamo citato in apertura: se è vero che utilizzati come strumento web esclusivo non sono di grande utilità, un loro uso collaterale può invece essere importante nella promozione del proprio brand, dato che permette di mostrare un lato più umano e informale.

Possiamo quindi affermare che essere presenti su internet con un sito curato e un attento piano di promozione è ormai uno strumento fondamentale per ogni tipo di attività.