Il principe di Monaco su Gran Parafiso ma in Elicottero

Il mondo è in fiamme, la crisi climatica è qui e ora: soprattutto nelle nostre montagne, le Alpi.

Lo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost sta radicalmente cambiando l'approccio alla montagna: rifugi senz'acqua potabile sono costretti a chiudere, mentre vie storiche diventano impercorribili. Il fondovalle viene colpito da eventi estremi e dalla siccità. Gli agricoltori sono in forte sofferenza in molti degli alpeggi.

Il 100° anniversario dall’istituzione del Parco Nazionale Gran Paradiso e la 25a edizione del Gran Paradiso Film Festival dovevano essere un momento di riflessione per cambiare rotta, anche utilizzando lo strumento dell'appello al rispetto dell'Agenda 2030 da parte degli organizzatori del Festival e del Principe di Monaco, ospite dell'evento. Sono, invece, diventati il palcoscenico di un'ingannevole e dannosa propaganda.

Secondo la denuncia di Mountain Wilderness, il Principe non sarebbe arrivato in vetta al Gran paradiso a piedi, ma per una parte importante del tracciato sarebbe stato elitrasportato!

Tutto questo in aperta contraddizione con i valori dell'Agenda 2030 che si volevano promuovere e rendendo assurdo l'appello “ambientalista”, lanciato in vetta dai leader ai normali cittadini (quelli, per intenderci, che in montagna vanno ancora a piedi).

A peggiorare il quadro, il fatto che l'elicottero sarebbe stato pagato direttamente o indirettamente dalla Regione, quindi dai contribuenti.

L'utilizzo dell'elicottero dovrebbe essere centellinato, limitato agli interventi di soccorso e ai rifornimenti dei rifugi e non impiegato come taxi per le teste coronate o per scattare delle photo opportunity di propaganda, dannosa per la causa di chi realmente lotta contro il cambiamento climatico ma forse utile per l'autopromozione dell'assessore del PD valdostano Jean-Pierre Guichardaz.

Ogni volo, in quest'area protetta, è potenzialmente dannoso per la fauna.

In accordo con le Consigliere regionali di PCP, depositeremo un'interrogazione scritta, per capire chi ha autorizzato questa iniziativa del tutto inopportuna, per poi valutare altre eventuali azioni.

Una volta i nobili venivano portati in montagna a spalla o in portantina: se proprio non si poteva fare a meno del Principe, i politici valdostani potevano rendersi utili ripristinando questa antica tradizione.