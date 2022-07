Climbing For Climate quarta edizione in Valle d’Aosta

All’’iniziativa, promossa dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS), di cui fa parte anche l’Università della Valle d’Aosta, e dal Club Alpino Italiano (CAI), hanno preso parte i Rettori, i Delegati e le autorità rappresentative. I partecipanti sono saliti sui ghiacciai della “vetta d’Europa” per lanciare un appello per il potenziamento del contrasto alla crisi climatica, alla crisi ecologica e alla perdita di biodiversità, con particolare riferimento agli ambienti alpini. Venerdì 22 luglio si è svolta un’escursione verso il Ghiacciaio e il Lago del Miage (2.040 mt).

A seguire i partecipanti hanno pernottato al Rifugio Torino e, sabato 23 luglio, hanno effettuato un’osservazione in cordata del Ghiacciaio del Gigante sul Col des Flambeaux. L’edizione 2022 di «Climbing For Climate» proseguirà a settembre su tutto il territorio nazionale, ma l’evento clou è stato quello organizzato in Valle d’Aosta sul Monte Bianco. L’iniziativa è stata organizzata dall’Università degli Studi di Brescia, Club Alpino Italiano (CAI) - Sezione di Brescia, Università della Valle d’Aosta, Atenei piemontesi (Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università di Scienze Gastronomiche), con i patrocini di Ministero della Transizione Ecologica (MITE), Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Comitato Glaciologico Italiano, Legambiente e Club Alpino Italiano.

Mariagrazia Monaci, rettrice UniVdA

Hanno inoltre collaborato all’evento il Comando Truppe Alpine, ARPA Valle d’Aosta e Fondazione Montagna Sicura (per la sola giornata del 22 luglio in cui è stato organizzato l’approfondimento scientifico intitolato “Gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai”).

Alla conferenza stampa dell’iniziativa Climbing For Climate, organizzata sulla terrazza panoramica del Rifugio Torino sabato 23 luglio, sono intervenuti: Patrizia Lombardi (Presidente RUS), Maurizio Tira (Rettore dell’Università degli Studi di Brescia), Angelo Maggiori (Presidente CAI di Brescia), Mariagrazia Monaci (Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta), Sergio Cavalieri (Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo) Mario Ravera (Dirigente del Politecnico di Torino), Egidio Dansero (Vice-Rettore per la sostenibilità e Delegato RUS dell’Università degli Studi di Torino), Carmen Aina (Delegata RUS dell’Università del Piemonte Orientale - UPO), Franco Fassio (Delegato RUS dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), Antonio Montani (Presidente generale CAI), Marco Giardino (Vice-Presidente del Comitato Glaciologico Italiano), Vanda Bonardo (Legambiente e Presidente della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi – CIPRA) e Luciano Caveri (Assessore regionale all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate)