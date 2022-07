Oaracadutista precipita e muore sul Monte Bianco

E’ stato recuperato senza vita il corpo del base jumper precipitato sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco dopo essersi lanciato in tuta alare. Il paracadutista, dopo l’allarme dato da un compagno, è stato individuato sul ghiacciaio del Freney, a circa 2.600 di quota.

Sul posto anche il Sagf di Entrèves per le operazioni di polizia giudiziaria e riconoscimento. la dinamica dell'incidente è in fase di valutazione

È in corso un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella zona della Valle di Susa (To) per un aliante scomparso dalla giornata di ieri il cui pilota sembrerebbe essere il biellese Marco Beltramello, secondo quanto riporta il giornale ValsusaOggi.

La centrale operativa è stata allertata dal Comando Operazioni Aeree dell'Aeronautica Militare intorno alle 23, ma già in serata i Vigili del Fuoco avevano effettuato una ricognizione con l'elicottero.

Il velivolo è decollato dal campo volo di Torino alle 10.30 di ieri e ha trasmesso l'ultima posizione nella zona della Cima 4 Denti a Chiomonte (To).

Nel corso della notte è stata effettuata una ricerca sulle celle telefoniche agganciate dal cellulare del pilota che indica una posizione presunta nella zona di Bardonecchia.

Questa mattina alle 7 un elicottero del Distaccamento Aves Toro dell'Esercito ha sorvolato l'intera area, con a bordo il personale del Soccorso Alpino, senza alcun esito. La ricognizione ha riguardato le montagne da Chiomonte a Bardonecchia, compresa una porzione di territorio francese. Al momento si sta portando in zona l' elicottero della Guardia di Finanza per proseguire le operazioni.