Indennità una tantum 200 Euro: aperta la procedura per inviare le domande

L’indennità una tantum 200 euro è corrisposta in misura fissa, in via provvisoria e sottoposta a successiva verifica del reddito attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi.

L’indennità è corrisposta:

a domanda dal datore di lavoro per quanto riguarda la maggior parte dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in vigore a luglio 2022.

d’ufficio dall’Inps per: pensionati, beneficiari NASpI/DISColl, beneficiari DS.Agr, beneficiari indennità DL 41/2021 e DL 73/2021 e 12) e beneficiari Reddito di Cittadinanza;

a domanda dall’Inps per: lavoratori domestici, Co.co.co., iscritti Fondo lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali privi di P. Iva, incaricati vendite a domicilio.

L’indennità è pagata una sola volta a prescindere dal fatto che un soggetto possa aver titolo per più categorie.

Il pagamento d’Ufficio prevale sul pagamento a domanda.

L’indennità una tantum di 200 euro non costituisce reddito ai fini fiscali e nemmeno ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.