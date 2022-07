La febbre della digitalizzazione: i trend di investimento e la proposta di G-Network di Gianluca Poggi

Gli investimenti nel mondo digitale sono cresciuti del 27% nel corso degli ultimi due anni. La pandemia di Covid ci ha insegnato che, mentre il mondo fisico si potrebbe fermare in qualsiasi momento per via di una crisi, il digitale sopravvive e continua a offrire nuove opportunità di guadagno.

Gli investitori digitali di oggi sono perlopiù le aziende che decidono di espandere il proprio business rendendolo sempre più virtuale. A questo trend, segue il bisogno di chi è già online di investire in sistemi di sicurezza che possano tutelare i propri dati e migliorare la propria attività.

Insomma, oggi la digitalizzazione attira sempre più investitori che possono contare su un business che nel futuro saprà, non solo essere redditizio, ma anche utile per molte persone (pensiamo a investimenti in siti web come Amazon o Ebay quali ritorni garantiscono oggi!).

Chi oggi fermamente crede nella digitalizzazione come forma di investimento è una realtà tutta italiana e frutto di un’idea imprenditoriale innovativa, ovvero G-Network Italia. La società, fondata da Gianluca Poggi, offre oggi soluzioni efficaci per cominciare a investire in prodotti digitali che, in un domani, potranno garantire successo e innovazione.

L’evoluzione del digitale nel mondo del lavoro

Ormai qualsiasi settore ha intrapreso la strada della digitalizzazione. Sono sempre di più le aziende che investono denaro per creare siti web, blog, per proteggere i propri dati e migliorare il workflow grazie a infrastrutture informatiche sempre più moderne. Ci sono poi quelle che hanno deciso di spendere soldi per generare portali o applicazioni e provare a migliorare la quotidianità degli utenti, guadagnando entrate al contempo.

Le opportunità offerte dal mondo digitale sono davvero numerose: da un lato consente di aumentare la propria visibilità, consentendo agli utenti, ai potenziali clienti, di trovare le aziende e usufruire dei loro servizi o prodotti; dall’altro, permette di aumentare la propria autorevolezza fornendo contenuti in grado di fidelizzare i clienti e migliorare il proprio business.

Ci sono poi contenuti digitali, come siti web, blog, portali, che consentono di vendere spazi pubblicitari e generare molte più entrate. Insomma, gli investimenti nel mondo digitale all’interno delle aziende consente di guadagnare più ritorni rispetto che ad altre forme di investimento o strategie per migliorare il proprio business.

Lo sanno bene il CEO e founder di G-Network Italia Gianluca Poggi e il suo team di esperti.

Investire nel mondo digitale con G-Network Italia

Non sono poche le testate giornalistiche che hanno parlato di Gianluca Poggi e dei suoi progetti per innovare il mondo digitale. Classe 1997, Gianluca è un imprenditore romano con un occhio rivolto al futuro.

Da subito, dopo gli studi in Amministrazione, Finanza e Marketing, si dà al lavoro autonomo, intraprendendo una carriera prima di tutto nel campo buy & rent immobiliare per passare poi al mondo dell’informatica, settore che davvero lo appassiona.

L’innovazione è un punto fermo della società di Gianluca Poggi, G-Network, nata da poco ma già in grado di comunicare professionalità e grandi idee. G-Network Italia si pone al fianco delle imprese italiane, e non solo, per condurle attraverso un processo di digitalizzazione sicuro e appagante.

I servizi principali dell’azienda si concentrano sulla realizzazione di piattaforme web e applicazioni in grado di migliorare la quotidianità degli utenti, ma anche di fornire nuove opportunità agli ideatori.

Infatti, chiunque abbia in mente un progetto digitale, può rivolgersi a Gianluca e al suo team di esperti sviluppatori, ma non solo. G-Network mette a disposizione anche avvocati, commercialisti e altre figure professionali in grado di condurre l’ideatore del progetto attraverso la sua realizzazione, dalla progettazione del contenuto fino al suo lancio e promozione.

Il bello di G-Network risiede nella sua capacità di individuare dei progetti di grande valore e trasformarli in un investimento a lungo termine in grado di fruttare guadagni. Si tratta di un investimento il cui budget iniziale è commisurato alla complessità del progetto da realizzare, ma si puo’ sicuramente iniziare con budget anche accessibili e dilazionabili.

Non necessita di ingenti esborsi iniziali, il ché lo rende adatto a chiunque disponga anche di un minimo capitale da investire. Altro vantaggio che solo G-Network offre è la possibilità di vedere il proprio progetto realizzato in tempi record: in meno di un anno, infatti, di norma si riesce ad ottenere il lancio del contenuto digitale sul mercato.

Se sei un ideatore di un progetto digitale con del potenziale, non esitare a contattare G-Network di Gianluca Poggi. Avrai a disposizione un team dedicato e tante nuove opportunità di guadagno. Visita il sito ufficiale e richiedi maggiori informazioni.