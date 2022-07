I consigli utili per vendere casa da privato

Se si ha in mente di vendere casa da privato, è opportuno tenere conto di alcune precauzioni che è necessario adottare per conseguire i risultati desiderati. Per prima cosa è opportuno pensare alla tipologia di cliente che potrebbe essere interessato a comprare l’appartamento. Ogni potenziale acquirente si mette in cerca di specifiche peculiarità nell’immobile che vuole valutare in modo da assecondare i propri bisogni. È molto importante preparare la casa in maniera adeguata, per esempio prendendosi cura del giardino e pulendo tutti i locali, ma anche occupandosi dei fili elettrici che sono fuori posto, dei tubi danneggiati e di tutte le altre piccole ristrutturazioni di cui ci può essere bisogno, che riguardino i muri o la verniciatura.

Per vendere casa da privato si può fare affidamento sui preziosi suggerimenti disponibili sul sito Dove.it, che tra l’altro permette di usufruire di una valutazione immediata e gratuita della casa stessa. Il più importante vantaggio che deriva dalla decisione di vendere senza far riferimento a un’agenzia ha a che fare con il risparmio che si può ottenere sulle commissioni di vendita, che nella maggior parte dei casi corrispondono al 2 o 3% del prezzo della casa. Ad ogni modo, quello della vendita è un iter che comporta molta fatica, fa spendere tante energie e richiede molto tempo. Ecco perché per concludere la vendita serve una buona dose di pazienza.

Per altro, non è così facile stabilire il prezzo di vendita di un immobile. Di certo è un errore mettere la casa in vendita secondo il prezzo a cui era stata acquistata. Inoltre, l’immobile dopo che è stato posto in vendita entra in competizione con le altre case della zona. Quindi, se il suo prezzo è fuori mercato la vendita risulta davvero complessa, e ci saranno pochi potenziali acquirenti interessati.

La valutazione di un immobile prevede di tenere conto di una grande varietà di fattori, tra i quali lo stato e il piano dell’immobile; molto cambia in base alla presenza dell’ascensore. Occorre, poi, prendere in considerazione il mercato della zona, valutando non solo il prezzo del compravenduto, ma anche più in generale gli immobili in vendita. La vicinanza ai servizi e in generale la posizione della casa sono ulteriori aspetti che rientrano in una valutazione attendibile. Dopo aver definito il prezzo, poi, ci si può dedicare alla fase successiva, che è quella della promozione della casa.