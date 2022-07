Show Battle tra DJ della Valle d’Aosta con The Cypher Jam Face2Face

Quante volte vi è capitato di essere ad un party e aspettare con ansia il passaggio delvostro pezzo preferito? The Cypher Jam – Face2Face nasce proprio dall’idea diriuscire a soddisfare il gusto musicale di ognuno attraverso la prima Show Battle tradj in Valle D’Aosta.

Appuntamento a sabato 23 luglio, dalle 19 alle 23.30, per unaJam molto speciale tra musica, street dance e sfide. Si comincia con un aperitivo alle 19,alle 20 tutti in pista con i ragazzi di Open Cypher per un momento open floor e openmic dedicato all'improvvisazione.

A partire dalle 21, fino alle 22, i due DJ in gara avranno a disposizione 15 minuti a testa di DJ set per mixare almeno tre differenti generi musicali. La musica continua per un after party fino alle 23.

La Show Battle si compone di due semifinali e quattro Dj’s guests (TBA), tra i più presenti e rappresentativi della Valle d’Aosta.

I partecipanti si sfideranno per mostrare le proprie abilità di performer, Mixing, Scratch, Beat-jugglin, Cutting, Moves e tutte le tecniche dell’arte del deejaying.

La giuria sarà la più severa e attenta di tutte: il pubblico. E decreterà i vincitori in base a quattro criteri principali: originalità, abilità, scelta delle canzoni e reazioni degli ascoltatori.

Il vincitore della prima semifinale dovrà vedersela con il campione della seconda che si terrà sabato 13 agosto in Cittadella.

The Cypher Jam - Face2Face si concluderà con una epic battle nella serata finale a settembre 2022. Come sempre condivisione, sana competizione, socializzazione e confronto costruttivo sono le parole chiave di questo progetto.