Incidente stradale mortale a Morgex

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 130 il traffico è rallentato brevemente sulla strada statale 26 “della Valle d’Aosta”, a Morgex

Sul posto è intervenuto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Il motociclista morto è Piercarlo Ollier, di 46 anni residente a Morgex, è morto per le ferite riportate dopo essersi scontrato un'auto, che si stava immettendo sulla strada da un'area di sosta, è avvenuto attorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Courmayeur, che hanno iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonari sul ferito, impiegando il defibrillatore, fino all'arrivo del 118: il personale sanitario ha tentato di rianimarlo, ma non c'è stato niente da fare.

Lo scontro è avvenuto in corrispondenza del viadotto Montbardon dell'autostrada A5. La circolazione sulla statale è stata chiusa per alcuni minuti, poi è ripresa a senso unico alternato. Gli accertamenti sull'accaduto sono affidati ai Carabinieri.

