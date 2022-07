SAISON CULTURELLE 2022/2023: OPEN CALL

L’ Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta comunica di aver approvato una Open call per la selezione di alcune proposte di spettacolo di artisti valdostani da inserire nel cartellone della Saison culturelle 2022/2023.

In questo periodo è in fase di programmazione il calendario della prossima Saison culturelle che, come ogni anno, darà spazio alla pluralità dei linguaggi e sarà rivolta a un’ampia fascia di spettatori, di giovani e adulti, con proposte destinate alle scuole, alle famiglie e a tutto il pubblico.

Al fine di integrare l’offerta di spettacoli nazionali e internazionali con proposte artistiche di compagnie teatrali, gruppi musicali e coreutici del territorio, con l’intento di dare visibilità ad attori, cantanti e danzatori valdostani, assicurando loro un prestigioso spazio di rappresentazione e di confronto con il pubblico è stata quindi adottata la scelta di promuovere una Open Call con cui selezionare, per il tramite di un’apposita commissione artistica, massimo 6 progetti optando tra:

1 progetto di teatro (italiano/francese);

1 progetto di danza;

1 progetto di musica leggera/pop;

1 progetto di musica in patois;

1 progetto orchestrale;

1 progetto in collaborazione con una compagine o un artista riconosciuto a livello nazionale/internazionale;

La presente Call, pubblicata sul sito della regione www.regione.vda.it e consultabile al link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>cultura/eventi_spettacoli/<wbr></wbr>saison_culturelle/default_i.<wbr></wbr>aspx,

ed è rivolta a singoli artisti, compagnie o gruppi informali valdostani, strutturati in qualsiasi forma giuridica o rappresentati da un’agenzia che consenta, in caso di selezione, di produrre regolare fattura, certificato di agibilità Enpals (anche per singoli artisti), e di essere in regola con i requisiti di legge per la realizzazione dello spettacolo.