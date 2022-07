Escursionista muore al Colle del Gran San Bernardo

L'allarme per mancato rientro è stato dato ieri sera, al limite effemeridi dal personale dell'ospizio del Gran San Bernardo, che ha chiamato il soccorso svizzero (144) che, a sua volta, trattandosi di zona di confine ha segnalato l'evento al soccorso italiano.

L'elicottero valdostano Sa1 era impegnato in altri due soccorsi e il Soccorso svizzero ha preso in carico l'intervento ed ha effettuato ricerche con 2 elicotteri di cui uno dotato di termica era e con squadre via terra, sospese alle 02.30 e riprese questa mattina su entrambi i versanti.

Il corpo è stato avvistato e recuperato sul confine ed è stato portato ad Aosta per le operazioni di riconoscimento e polizia giudiziaria, che saranno affidate al Sagf.