Anche in Valle lettere e raccomandate green con Poste Italiane

I servizi postali di Poste Italiane sono sempre più sostenibili in particolare quando si tratta di inviare una lettera, una raccomandata tramite il sito poste.it o l’App ufficio postale.

Grazie all’attenzione dell’Azienda per la tutela dell’ambiente, la Postaonline diventa green grazie all’utilizzo di carta per i fogli e le buste certificati dall’FSC, il Forest Stewardship Council. Inoltre, le finestre delle buste di lettere e raccomandate sono realizzate rispettivamente in cellulosa trasparente e materiale biodegradabile.

La certificazione rilasciata dalla ONG internazionale FSC garantisce la corretta gestione delle foreste e la tracciabilità dei prodotti derivati. In particolare, il marchio FSC con la scritta MISTO, apposto sul retro delle buste indica che la carta utilizzata proviene da materiale riciclato e/o legno controllato. Questa soluzione permette al destinatario il riciclo completo dell’intera spedizione, riducendo fortemente l’impatto sull’ambiente.

Continua così l’impegno di Poste Italiane per un utilizzo efficiente delle risorse naturali e una costante attenzione alla ricerca di soluzioni innovative, a tutela della salvaguardia dell’ambiente.