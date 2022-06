Ansiosa attesa degli amici per il ritorno di Kevin

Siamo in tanti a sostare volentieri presso il distributore di carburante Eni a Villar Perosa (To). Una tappa fissa, rallegrata dalla cordialità di Monica, Simone e Kevin. Del sorriso contagioso di Kevin Avondet e della sua schietta disponibilità potremmo parlare a lungo. Kevin si occupa con la medesima pazienza di un'automobile stagionata come di una fuori serie nuova fiammante. Conosce a memoria i segreti delle quattro ruote di cui è appassionato.

Ricordo con quanta premura ha aggiustato la cappelliera della mia Panda ventunenne. Volontario AIB, Kevin ha sempre dimostrato altruismo e delicatezza in ogni frangente. Sapeva ascoltare, capire, rassicurare.

Era puntuale, preciso, affidabile. Con Simone e Monica, ha trasformato un autolavaggio in una famiglia, in un punto di ascolto per tanti clienti, residenti e di passaggio.

Il 20 maggio, un brutto incidente ci ha momentaneamente privati di questa presenza preziosa, che ci manca in modo lacerante.

Caro Kevin, ci teniamo a ribadire quanto ti vogliamo bene e ti stimiamo. Torna presto !! Ci manchi troppo. Un forte abbraccio da innumerevoli fans di ogni età.