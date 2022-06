Aperta nuova area giochi al Parco Bollino di Courmayeur

L'area giochi del Parco Bollino a Courmayeur riapre al pubblico con un nuovo volto e offre piacevoli e divertenti occasioni di gioco e svago per bambini di varie fasce d’età, grazie agli interventi realizzati e conclusi il 31 maggio. I lavori per il miglioramento dell’intera area sono iniziati il 19 aprile e hanno riguardato la completa rimozione della pavimentazione antitrauma esistente, per una superficie di circa 700 mq, e la sostituzione e implementazione dei giochi.

In particolare, la nuova pavimentazione è un mix di corteccia e gomma colata, nei vari toni del verde che riprendono i colori dell’ambiente circostante, mentre l’area giochi è stata suddivisa in due zone, una dedicata ai più piccoli (da +1 a 8 anni) e l’altra dedicata ai più grandi (a partire da 8 anni).

Il ventaglio di giochi si è ampliato e non mancano quindi alcune novità che sapranno attirare l’attenzione dei piccoli frequentatori dell’area e di Courmayeur.

Tra queste figurano Supernova, Rock-it e Starsurfer: tre strutture multifunzione per accrescere l’equilibrio e il coordinamento divertendosi, adatte al gioco individuale e/o di gruppo. I più piccini invece potranno divertirsi con le strutture, sempre multifunzione, a tema animali e fiori. Infine, un ampio spazio è dedicato alle altalene per varie fasce d’età.

I nuovi giochi a marchio Kompan (forniti dalla ditta Playground concessionaria Piemonte Valle d’Aosta) sono inclusivi, realizzati in acciaio e plastiche in gran parte riciclate. Tutti gli interventi sono stati realizzati nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza.