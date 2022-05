Usl VdA cambia gestione mense paziente e dipendenti

L’appalto prevede la presenza di personale incaricato dalla ditta Dussmann Service che si occuperà della somministrazione dei pasti ai degenti nelle strutture ospedaliere, con evidente vantaggio dal punto di vista della gestione del personale di reparto, che potrà essere impiegato nell’assistenza ai degenti.

Inoltre, nel mese di settembre sarà allestito un punto-cottura alle porte di Aosta – in loc. Plan Felinaz, Charvensod – che garantirà una migliore qualità delle vivande anche grazie alla prossimità con gli ospedali U. Parini e Beauregard, in cui si trovano anche le due mense riservate ai dipendenti Usl (viene, dunque, definitivamente chiusa la mensa di via Xavier de Maistre-Aosta).

Infine, nell’ambito delle azioni di riorganizzazione del servizio, vi è una nuova collocazione della mensa ospedaliera del “Parini” in spazi più ampi entro due anni.