Lo stato di salute della sentieristica

Visto l'approssimarsi della stagione estiva che porterà un aumento del flusso di utenti di sentieri e strade poderali, la consigliera Raffaella Foudraz (Lega Vda) ha portato all’attenzione del Consiglio lo stato dei lavori del tavolo e quali siano le prime valutazioni emerse dalle riunioni.

La risposta dell’ assessore alle risorse naturali, Davide Sapinet (nella foto), è stata dettagliata partendo dall’atto della Giunta che a febbraio 2022 ha deliberato la costituzione di un tavolo tecnico-giuridico per lo studio delle problematiche relative alla responsabilità, transitabilità, classificazione e promozione della rete sentieristica, poderale e della viabilità minore della regione.

Il tavolo, composto da due rappresentanti del Celva, dai Coordinatori dei Dipartimenti regionali interessati dalla tematica oltre che dall'Avvocato dirigente, nel primo incontro, ha preso atto delle principali problematiche da affrontare, con particolare riferimento all’uso promiscuo dei sentieri e delle strade poderali (classificazione strade e sentieri), della responsabilità in caso di incidenti e richiesta danni.

La Consigliera Raffaella Foudraz ha parlato di un tema che riguarda più strutture e più Assessorati, con una normativa complessa e datata che non risponde più alle necessità attuali, come quelle dell'uso massiccio di bici sulla rete sentieristica. Per la Consigliera “è necessario che il tavolo di lavoro produca una normativa più attuale che, da un lato, consenta di praticare in tutta sicurezza tutti i nuovi sport e, dall'altro, permetta a Sindaci e Presidenti dei Consorzi di dormire sonni tranquilli, anche perché sono sempre più numerosi gli incidenti in montagna”.

