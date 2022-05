POESIE IN CAMMINO ... A VALGIOIE

Succede. Succede che in un giorno qualunque, e durante la solita passeggiata con il cane, un neopensionato assorto nei quotidiani pensieri intercetti un sentiero che ha il suo inizio proprio dove finisce l'abitato, e succede che l'osservare quell'erta dal basso, fiancheggiata dagli alberi che incrociano i propri rami a formare una volta, diventi per il nostro visitatore uno stimolo nel proseguo del cammino, e che quella porzione di cielo azzurro che appare in fondo abbia un magico potere attrattivo, quasi un invitante richiamo della montagna a mostrar le sue bellezze, e l'uomo col cane non può certo sottrarsi a quell'attrazione, ora il suo è un incedere lento e attento alla Natura che lo circonda, osserva il bosco con attenzione, lo sguardo si insinua nel suo intimo, e in quel momento ha la sensazione di avere un ruolo, magari indefinito, e tuttavia di non essere partecipe sgradito in quel grande mistero della Natura.

Succede anche che il neopensionato abbia la mania di verbalizzare i propri pensieri sulla carta, e il materializzarsi di un'idea che possa contribuire a valorizzare ulteriormente quel contesto si insinua prepotentemente nella sua mente. Ora, il poeta per diletto, ha le idee ben chiare sul da farsi: riporterà su tabelle in legno le sensazioni provate e qualche sua vecchia poesia, e lo farà utilizzando legno di recupero e pirografandone i testi nel totale rispetto della Natura, poi le distribuirà lungo i fianchi del sentiero, e sarà come ricamare gli orli di un tappeto.

Il neopensionato citato, autore e compositore delle opere, è Luigi Angelino, in arte "L'Angelino", già menzionato in precedenti articoli, che per sua innata modestia, non voleva neppure essere nominato, ma come si può (oltre il certosino lavoro svolto) almeno non riconoscergli, insieme alla bellezza dei suoi brani poetici incisi nel legno, la peculiarità e originalità della sua idea che ridà nuova vita e nuova anima a un albero, che compiuto il suo ciclo di vita, muore plasmando col suo tronco ridotto in tavole di vario formato, per servire ancora a tracciare profondi pensieri e un inno alla natura che vive tutt'intorno per l'appunto sul sentiero "poesie in cammino".

Una delle tante poesie disseminate lungo il percorso

Ora il lavoro è compiuto: il sentiero, perfettamente ripulito dall'Amministrazione Comunale col contributo dei volontari dell'A.I.B, si presenta adesso nella sua forma più invitante, e il percorrerlo, seguendo le indicazioni di uno dei cartelli posti all'inizio che ci ricorda come “è l'inceder lento e il mirar l'intorno che la magia s'avvera e la mente si spensiera”, sarà senz'altro un ulteriore stimolo per una rilassante passeggiata rasserenante. E tutto questo è successo a Valgioie, un piccolo paese di montagna a due passi dalla Sacra di San Michele, consapevole di quanto sia importante valorizzare il proprio territorio attraverso opere in grado di attrarre il turista rispettoso dell'ambiente e sensibile nei confronti di questa meravigliosa Natura che ci ospita.

Invito a sostare al Belvedere

Ecco allora che organizzare una vera e propria inaugurazione di questo sentiero battezzato “Poesie in cammino” diventa una naturale conseguenza, e tutto questo avviene in una splendida giornata di sole il 21 del corrente mese di maggio, alla presenza delle autorità comunali nelle figure del Sindaco Claudio Grosso, della Vice Sindaco Silvia Berardi e dell'Assessore Andrea Angelino, del Consigliere della Città di Avigliana Arnaldo Reviglio e, gradita sorpresa, dell'Onorevole Daniela Ruffino.

L'ultimo cartello posto per il momento al Belvedere

Numerosi i partecipanti che alla fine del percorso hanno festeggiato con un rinfresco ristoratore e con la speranza che questo sentiero venga presto arricchito con l'aggiunta di qualche scultura in legno o altre opere di artisti volenterosi.