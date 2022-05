Aosta: mercoledì sarà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile

Mercoledì 25 maggio, ad Aosta, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle 8.30 alle ore 14. Ciò si rende necessario per consentire agli operai l'esecuzione di lavori di riparazione di una perdita dell'acquedotto comunale, che risulta danneggiato.



In particolare, la sospensione dell'erogazione riguarderà alcune zone specifiche, tra cui regione Vignole di sotto, regione Champailler, regione Talapé e rue du Coutumier, dal civico 1 al civico 14. Al termine dei lavori è possibile che l'acqua si presenti torbida: per questo motivo è sconsigliato l'uso di elettrodomestici (quali ad esempio lavatrici e lavastoviglie) fino al termine dello spurgo della tubazione.