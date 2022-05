La dieta Argirò fa bene a CVA

Posizionare il Gruppo CVA tra le aziende di riferimento a livello europeo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed con rilevanti e positive ricadute sul tessuto economico valdostano. L’obiettivo di Giuseppe Argirò, amministratore delegato di CVA, è sicuramente ambizioso ma fissato con la consapevolezza che l’azienda valdostana ha tutte le regole in regola per puntare in alto.

Giuseppe Argirò, Ad dal settembre scorso del gruppo il cui capitale è totalmente sottoscritto da Finaosta, la Finanziaria regionale, ha presentato al socio un bilancio di segno positivo e per certi aspetti da record visto che presenta un utile di 135 milioni di euro contro i 61 del 2020.

Il Consiglio di amministrazione di CVA (Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.), Gruppo che opera lungo tutta la filiera elettrica, con produzione 100% rinnovabile, distribuzione e vendita sia sul mercato libero che su quello di maggior tutela, in data 17 maggio 2022 ha approvato il progetto di bilancio consolidato del Gruppo. I risultati - si legge in una nota - dimostrano un significativo consolidamento del quadro economico-finanziario, e confermano un’ottima performance sia in termini economici, operativi e di sostenibilità.

“In particolare – spiega Argirò - le strategie poste in atto dalle società del Gruppo e le competenze di tutte le persone che vi lavorano hanno contribuito a rafforzare le caratteristiche di resilienza alla volatilità di alcuni fondamentali del business di CVA, quali la disponibilità delle fonti (acqua, aria e vento) e l’andamento dei prezzi dell’energia”.

Insieme alla creazione di valore con questi risultati economici, per la Valle d’Aosta e per tutti gli interlocutori, “la sostenibilità e gli investimenti – sottolinea l’AD - sono al centro dell’attenzione particolare dell’azienda, che guarda al futuro con un approccio industriale, basato su principi prudenziali nel valutare tutte le opportunità che il mercato offre in questa fase, ed è concentrato con tutte le sue persone sulla sfida della transizione energetica cui la società da sempre rinnovabile garantisce un rilevante contributo”.

Sul piano dei risultati economici, nel 2021 il Gruppo, avvalendosi dell’opera di un organico medio di 587 collaboratori (586 collaboratori nel 2020) ha espresso, rispetto ad un utile netto di 61,2 milioni di euro nel 2020, un risultato netto consolidato di ben 135,2 milioni di euro. Il Risultato 2021, pur se influenzato da significative poste straordinarie (per 48,3 milioni di euro, riferibili agli effetti, sulle imposte sul reddito, dell’applicazione della norma in materia di rivalutazione e riallineamento, di cui alla legge n. 126 del 13 ottobre 2020), sono anche il frutto della capacità operativa dell’azienda nel saper cogliere le opportunità presenti in un mercato particolarmente volatile e complesso.

“Il Gruppo CVA – commenta il Presidente Marco Cantamessa (a sn nella foro con Enrico De Girolamo)- non mostra solo risultati economici particolarmente importanti per il 2021, ma vede anche ben avviato il percorso di implementazione dell’ambizioso Piano Strategico 2021-2025”.

Nell’anno sono infatti stati avviati tutti gli ambiti di sviluppo previsti, favoriti anche a un importante processo di riorganizzazione, con l’individuazione, tra l’altro, di un Direttore Generale, Enrico De Girolamo) per orientare le attività del Gruppo “a operare in maniera sempre più efficace ed efficiente verso la crescita delle energie rinnovabili, l'innovazione e la digitalizzazione” sottolinea Cantamessa.

*****

CVA (Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.), ha una produzione di energia 100% green da fonte idroelettrica, eolica e solare.

Il Gruppo, di cui fanno parte 600 dipendenti (al 31 dicembre 2021) e collaboratori, possiede 32 centrali idroelettriche, 8 parchi eolici distribuiti tra Valle d’Aosta, Toscana, Lazio, Puglia e Campania e 3 impianti fotovoltaici situati in Valle d’Aosta e Piemonte, per un totale di oltre 1.000 MW di potenza e una produzione che, nel 2021, è stata pari a 2.819 GWh di energia elettrica.

Il Gruppo CVA opera, inoltre, nel settore della vendita di energia attraverso la sua controllata CVA Energie), rifornendo circa 84.500 clienti.

Con la controllata Deval gestisce l’attività di distribuzione sul territorio della Valle d’Aosta (quasi 130.000 punti di consegna).