Passione Sordevolo 2022, gli attori si presentano

E' iniziato il count-down verso il 18 giugno, giorno della prima della Passione di Sordevolo 2022, in programma fino al 25 settembre all'anfiteatro del paese, dove, ieri, sabato 14 maggio, gli attori della Passione si sono presentati a stampa e pubblico.

Tre gli attori che si alterneranno nel ruolo principale, Gesù Cristo. Uno di loro è Stefano Pala, 23 anni, che ha partecipato alla Passione fin da bambino. “Questa è la mia quarta passione – dice Stefano – la prima nel ruolo di Gesù, una parte che richiede molta concentrazione perchè sei sempre al centro dell'azione, interagisci con molti personaggi per dare il senso di coralità allo spettacolo. Ci stiamo preparando bene e in questo ultimo mese prima del debutto proveremo tre volte alla settimana”.

Quarta volta, in questo caso nel ruolo di regista, anche per Celestino Fogliano: “E' dal 2001 che curo la regia e la direzione generale. Prima, fin da quando avevo 5 anni, ho recitato come Angioletto, Angelo del Prologo, San Giovanni e Gesù Cristo. Le prove stanno andando bene nonostante il covid che ci ha fatto perdere tre anni perchè a fine 2019 le aspettative erano tante, ma entusiasmo, speranza e “Passione” non sono mai mancate. Provare al chiuso va bene per la dizione e la preparazione della parte, ma la nostra “Resurrezione” è stata venire in anfiteatro dove la parte si vive con i movimenti che aiutano la recitazione. Gli attori sono carichi e, in quest'ultimo mese di prove, cureremo proprio i movimenti che sono fondamentali per dare alla Passione una visione perfetta al pubblico”.