A breve intervento per sistemazione strada statale 26 e Anas assicura

In merito all'articolo pubblicato su valledaostaglocal.it il 17 maggio 2022 con titolo "Preoccupazione per rischio frana su statale 26 di La Thuile" precisiamo che al km 134,550 della statale 26 "della Valle d'Aosta", a Pré-Saint-Didier, è stato rilevato il distacco di alcune pietre dal muro che fiancheggia la carreggiata. Tale fenomeno è già attenzionato da Anas e sarà oggetto di intervento di ripristino quanto prima.

Occorre precisare che l'instabilità del manufatto non è indice di un movimento franoso in atto e che l'intervento in programma ne consentirà il ripristino in maniera definitiva.