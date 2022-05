Quasi 900 alunni in visita al Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud-Valsavarenche

Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, riprendono finalmente le visite scolastiche, sono quasi 900 gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti dalle Direzioni Didattiche del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso e limitrofe che in questi giorni stanno visitando il Centro “Acqua e biodiversità” di Rovenaud-Valsavarenche.

Gli studenti, provenienti dalle scuole di Cogne, Valsavarenche, Rhêmes, Aymavilles, Villeneuve, Locana, Ronco Canavese, Ceresole Reale e dei comuni di fondovalle e di connessione al territorio dell’area protetta, hanno potuto osservare con i loro occhi, grazie all’accompagnamento delle Guide esclusive del Parco, le lontre ospitate nel Centro con l’obiettivo di trasmettere la conoscenza di questa specie e riflettere sull’importanza di conservare il suo habitat.

Il percorso espositivo vede inoltre un percorso di visita immersivo interno ed esterno, con installazioni multimediali interattive, video e acquari, che rendono la visita un momento di stupore, conoscenza, esperienza e riflessione sull’importanza della conservazione e del sottile equilibrio che si instaura tra uomo e ambiente.

Le visite si svolgono nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Tutto è connesso” Viaggio verso un mondo sostenibile”, ideato dal Parco che impegnerà le classi per i prossimi tre anni con un approccio innovativo: l’interpretazione del patrimonio-ambientale, che a livello europeo sta capovolgendo i paradigmi dell’insegnamento perché offre uno spunto di lavoro che parte dai discenti, stimolando in loro l’osservazione e la capacità di interpretare ciò che osservano. Si ispira quindi ai principi di condivisione, scoperta, stimolo a creare "empatia" con l'ambiente naturale che ci circonda, creatività ed emozione.

L’obiettivo è stimolare nelle nuove generazioni un cambio di prospettiva e di maggiore consapevolezza del rispetto verso la Natura e l'ambiente di cui facciamo parte, per costruire insieme modelli di comportamento condivisi volti a riconoscere la nostra responsabilità per la salvaguardia del nostro Pianeta.

Ogni anno verrà sviluppato un tema specifico, che a partire dallo spunto del compleanno del Parco del 2022, porterà le classi ad affrontare il tema della nostra responsabilità individuale verso il nostro Pianeta. Quest’anno è “Buon Compleanno Parco!” La storia del Parco più antico d'Italia: il passato, il presente e il suo futuro. Un viaggio nel tempo per conoscere come si è modificato il rapporto tra natura e uomo.

L'attività è finanziata dal Parco che copre interamente i costi delle attività con le guide e, per quanto riguarda il trasporto, copre interamente la spesa dei pullman per le scuole dei comuni del Parco e al 50% per le altre scuole.