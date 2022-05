Oggi il funerale di Cesare Tieri l'enciclopedito del mondo del calcio

Oggi alle 13,45 nella chiesa di Maria Immacolata ad Aosta sarà dato l'ultimo addio terreno a Cesare Tieri, morto all'età di 87 anni.

Cesare è stato un protagonista come calciatore nell'Aosta dei in tempi d'oro e poi ha insegnato le basi del calcio a tante generazione ed ha impostato numerosi giocatori. Ha coniugato l'attività di allenatore con quella di calzolaio la cui bottega era sempre gremita di calciofili. E poi l'attività di ristoratore che con la moglie Lucia ha fatto apprezzare in Valle le specialità della cucina abruzzese.

Da alcuni anni si era ritirato a vita privata ma il suo ricordo e sempre stato e sempre sarà vivo in tanti calciatori.